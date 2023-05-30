Обнаружена очень редкая чёрная дыра в 6000 световых лет от Земли

Космический телескоп Hubble помог учёным обнаружить очень редкую чёрную дыру. Она находится недалеко от Земли и вносит хаос в жизнь звёзд, которые её окружают.

Чёрная дыра расположена в звёздном скоплении M4 в созвездии Скорпиона на расстоянии 6000 световых лет от нашей планеты, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Её масса превышает массу Солнца лишь в 800 раз. Именно это является главной особенность обнаруженного объекта.

Если открытие подтвердится, то учёные получат ещё одно доказательство того, что Вселенная дружелюбна к чёрным дырам средней массы. До сих пор был обнаружено лишь несколько таких объектов. Большинство чёрных дыр имеют массу 10-100 Солнц или миллионы / миллиарды Солнц.

Учёные считают, что чёрные дыры среднего размера расположены в центрах небольших галактик и поглощают звёзды. Их существование сложно подтвердить, хотя в 2014 году астрономы доказали, что в 12 млн лет от Земли находится такой объект.

Для обнаружения чёрной дыры учёные использовали данные космической обсерватории Gaia. Они изучили хаотическое движение звёзд, которые оказались в ловушке гравитационного поля чёрной дыры в центре скопления M4.