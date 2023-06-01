29 фотографий, на которых идеально всё
Вы наверняка слышали выражение "рай перфекциониста". Его часто используют, чтобы описать безупречную симметрию, которую создает природа или человек. Некоторые люди признаются, что при виде таких фото они ощущают нечто схожее с влюбленностью!
Предлагаем вам оценить подборку фотографий, которые можно смело назвать мечтой перфекциониста.
1. "Лунный" мост из сказки
2. 21 слой желе
3. Канадский мост Конфедерации разрезает лед
4. В Шотландии даже тени патриотичны!
5. Белая полоса на шее моей собаки дополнила кромку воды
6. Когда твой мерчандайзер - перфекционист
7. Единственный случай, когда капнувший воск привел тебя в восторг
8. Желейные мишки, которых жалко есть
9. Окно или картина?
10. Пена попала в водоворот и превратилась в идеальный тортик
11. Новогодняя елочка в городской библиотеке
12. Мастерски открыл йогурт, не заляпав обертку
13. Кабельщик с душой перфекциониста
14. Мерчандайзер, который очень любит свою работу
15. Идеальный кошачий круг
16. И даже поезд не испортил эту красоту
17. Плитки стыкуются настолько идеально, что вполне могут быть входом в Тайную комнату
18. Градиентный пазл
19. Клубничные сестрички-четверняшки готовы к поеданию!
20. Вот как нужно выкладывать одежду на продажу
21. Фото виниловой пластинки, сделанное на длинной выдержке
22. Только вилки и зубочистки, создающие ЛСД-эффект
23. Турист-перфекционист к путешествию готов!
24. Два фургона и закат - всё, что необходимо для безупречного фото
25. Девственная снежная простыня на машине. Так и тянет что-то написать...
26. Облака в Исландии. Скоро появятся и викинги
27. Эта идеальная слезинка - случайно упавшая капля зеленой краски
28. Последовательность Фибоначчи в действии - японский цветок с безупречной геометрией
29. Регулярные занятия йогой сделают тебя легким, как пушинка
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