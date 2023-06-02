НАСА провело открытые слушания об НЛО

НАСА провело свое первое публичное заседание по НЛО в среду, спустя год после начала исследования необъяснимых явлений.

Космическое агентство транслировало многочасовые слушания с участием независимой группы экспертов. В команду входят 16 ученых и других экспертов, отобранных НАСА, включая астронавта в отставке Скотта Келли, первого американца, проведшего почти год в космосе.

Несколько членов комитета подверглись "онлайн-оскорблениям" за то, что они работали в команде, что отвлекало от научного процесса, сказал Дэн Эванс из НАСА, добавив, что служба безопасности НАСА занимается этим.

Исследование является первым шагом в попытке объяснить таинственные наблюдения в небе, которые НАСА называет UAPS, или неопознанными воздушными явлениями.

По словам астрофизика Дэвида Спергеля, председателя комитета, группа изучает, какая несекретная информация доступна по этому вопросу и какая еще необходима, чтобы понять, что происходит в небе.

В исследования не включены никакие секретные военные данные, например, связанные с воздушными шарами из Китая, замеченными в полете над США ранее в этом году.

Встреча проходила в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Окончательный отчет ожидается к концу июля.