Как избавиться от комаров подручными средствами

Летнее стихийное бедствие - это не частные грозы, перемежающиеся жаркими днями. И даже не пробки выходного дня. Хуже всего перечисленного могут быть обычные насекомые, отравляющие своим назойливым жужжанием чуть ли не каждую ночь.

Избавление от комаров может быть вполне простым делом, если под руками у вас есть специальные средства. А если нет? Дача, закрытый хозяйственный магазин, отключение электричества могут оставить вас наедине с этим утомительным зудом. Но не отчаивайтесь: есть и такие средства, которые можно приготовить даже в домашних условиях. О них мы вам и расскажем.

Томаты





Странно, но комары, почему-то, не могут переносить запах помидорной рассады. Это - один из самых простых и сильнодействующих методов избавиться от надоедливых насекомых в доме. Высадите пару-тройку помидоров на подоконнике, и комары раз и навсегда забудут сюда дорогу. Да и в хозяйстве помидоры всегда пригодятся - двойная польза.



Пырей





Отвар из пырея может стать вашим верным союзником в борьбе с комариным нашествием. Вместо того, чтобы сжигать порубленный на даче сорняк, несите его домой и готовьте отвар из его корней. Сделать его очень просто: нужно всего лишь залить измельченный корень водой и несколько раз прокипятить. Полученным средством смажьте открытые участки тела и смело ложитесь спать: комары вас точно не побеспокоят.



Витамины





Не пренебрегайте продуктами, содержащими цинк и витамин В1. Кунжутные семечки, грецкие орехи, свекла - включите их в свой летний рацион. Помогут и поливитамины. Цинк и витамин В1 неуловимо изменяют аромат кожи, делая ее непривлекательной для комаров.



Аромалампы





Эфирные масла также могут стать вашим верным помощником в борьбе с комариным нашествием. Устройте вечером небольшую ароматерапию, раскалив масло чайного дерева, камфорного лавра, эвкалипта или валерианы. Только не переборщите, иначе ароматерапия обернется для вас головной болью.



Комнатные растения





Примерно то же воздействия оказывают на комаров и обычные комнатные растения. Но не все, а те из них, в листьях которых содержаться эфирные масла. Не бойтесь разместить на подоконнике (рядом с помидорами) пару горшков с миртом, розмарином или мятой. И комнату украсите, и комаров разгоните.



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