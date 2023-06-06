Слишком сладко. Сколько сахара содержится в готовых продуктах

"С сегодняшнего дня только полезное питание!" - даю себе строгую установку и отправляюсь в магазин не за пиццей, а за суперполезным и питательным йогуртом. Злаки, живые бактерии, все дела. Не забыть упаковку сока (энергия солнца и еще чего-то там в каждом выжатом апельсине) и фитнес-хлопья. Кто молодец? Я молодец!

Знакомая ситуация? Таково представление о здоровой еде у сотен тысяч людей: массмедиа потрудились на славу. К сожалению, хеппи-энда не будет. И виной всему один коварный компонент, коим напичканы до отвала многие готовые продукты.

Это сахар.

Вы будете поражены, узнав, сколько подсластителя содержится в твоих любимых лакомствах. Если ежедневно пить магазинные соки, можно заработать не хороший иммунитет, а ожирение, диабет и проблемы с сердцем.

Фотограф из Испании Антонио Эстрада решил наглядно показать, сколько сахара спрятано в часто потребляемых продуктах. Детское питание, хлопья и любимый кофе из Starbucks: все эти продукты таят в себе скрытую угрозу.

1. В 500 мл энергетика Burn содержится 75 г сахара

2. В 200 мл детского сока HIPP - 23,6 г сахара

3. В 50 г шоколадных хлопьев Chocapic - 14,5 г сахара

4. В 50 г M&M's Mega - 33,4 г сахара

5. Гамбургер из McDonald's - 13 г сахара

6. В 6 кусочках суши - 12 г сахара

7. В 50 г Jägermeister - 12 г сахара

8. В 50 г хлопьев Fitness - 10,5 г сахара

9. В 330 г Pepsi - 35 г сахара

10. В 8 печеньях "Мария" - 12 г сахара

11. В одной пицце барбекю - 17 г сахара

12. В 225 г соуса карри - 36 г сахара

13. В 330 г Fanta - 28 сахара

14. В 60-граммовом батончике Mars - 36 г сахара

15. В 500 мл напитка для спортсменов Powerade Citrus Charge - 26 г сахара

16. Всё еще считаешь, что коричневый сахар менее калорийный?

17. В 35 г каши Nestlе (8 злаков) - 9,2 г сахара

18. В мороженом Magnum - 23 г сахара

19. В 100 мл ликера Baileys - 20 г сахара

20. В одной бутылочке Actimel содержится 11,5 г сахара

21. В 5 кусочках шоколада Nestlе (15 г) - 8 г сахара

22. Йогурт Activia 0%-й жирности содержит 16 г сахара

23. Одна порция чизкейка - 52 г сахара

24. 2 тоста - 6 г сахара

25. Стакан кофе Starbucks содержит 80 г сахара

26. В 100 г желейных конфет - 56 г сахара

Изучая вопросы здорового и спортивного питания, Антонио Эстрада пришел к выводу: дневная норма потребления рафинированного сахара должна составлять менее 10% от общего калоража. К примеру, если взрослый человек потребляет 2 000 калорий в день, сахару отводится всего 25 г. Это равно 6 стандартным кубикам рафинада.

Я не буду призывать тебя полностью отказаться от сахара. В конце концов, если баночка "Колы" способна сделать человека хоть капельку счастливее, она имеет право быть. Но если ты желаешь уменьшить количество сахара в своем рационе, замени магазинные соки фруктами, а сладкую молочку с наполнителем на "пустой" йогурт, к примеру греческий.

И еще один маленький совет: отдавай предпочтение продуктам, в составе которых сахар занимает одну из последних позиций.

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