Самые опасные планеты во Вселенной были изучены миниатюрным космическим кораблем

Американские астрономы из Университета штата Колорадо в Боулдере впервые получили точную информацию об атмосферных процессах на планетах класса "горячие юпитеры" благодаря небольшому космическому аппарату CUTE, запущенному в 2021 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале The Astronomical Journal (TAJ).

Миссия CUTE, что расшифровывается как "Колорадский эксперимент по ультрафиолетовому транзиту" (Colorado Ultraviolet Transit Experiment), предназначена для изучения самых недружелюбных для жизни планет, известных человечеству.

Зонд CUTE представляет собой компактный аппарат длиной около 35 сантиметров. Он оснащен ультрафиолетовым (УФ) телескопом. Он наблюдает за далекими планетами, когда они проходят перед своими звездами, в результате чего УФ-излучение от этих светил тускнеет. В некоторых случаях космический корабль настолько точен, что может обнаружить, когда свет звезд тускнеет всего на 1%.

Горячие юпитеры представляют собой газовые гиганты, подобные Юпитеру в нашей Солнечной системе, однако на них может быть жарче, чем на Солнце.

Например, аппарат CUTE смог изучить планету WASP-189b, расположенную более чем в 300 световых годах от Земли в созвездии Весов. Температура небесного тела составила более 8300 °C, что примерно на 2800 °C горячее нашей звезды. Наблюдения CUTE также показали, что газ вырывается из недр WASP-189b со скоростью около 400 тыс. тонн в секунду.

Команда CUTE уже наблюдала семь горячих юпитеров, и в ближайшее время обнаруженных планет такого класса будет еще больше. Ученые надеются, что наблюдения помогут им понять, почему одни планеты теряют атмосферу, а другие сохраняют ее в практически неизменном виде. Эти знания могут пригодиться и внутри Солнечной системы. В частности, астрономы считают, что когда-то у Марса была плотная атмосфера, но за миллиарды лет Солнце разрушило ее своим воздействием.

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