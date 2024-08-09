В Китае похитили тысячи тел из крематориев

В Китае преступная группа похитила из крематориев и медицинских лабораторий около 4 тыс. тел для изготовления медицинских протезов, передает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post.

Злоумышленники заработали на нелегальном бизнесе по продаже костных тканей около 380 млн юаней (около $53 млн).

Юрист И Шэнхуа сообщил, что полиция города Тайюань (провинция Шэньси) расследует дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов.

По его данным, компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно скупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Как отметил он, полиция изъяла 18 тонн костей и более 34 тыс. готовых или практически завершенных протезов.

Его источники также указали, что генеральный директор Shanxi Aorui Biomaterials по фамилии Су дал признательные показания о похищении более 4 тыс. человеческих тел из крематориев провинций Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, а также города Чунцин.

Сотрудники крематориев расчленяли тела для транспортировки и дальнейшей обработки. Среди поставщиков человеческих останков также числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао (провинция Шаньдун).

По информации юриста, за участие в преступной схеме по этому делу в общей сложности задержано 75 подозреваемых.

Обычно аллогенные протезы изготовляются из костного материала пациентов, которые проходят различные хирургические операции, например по замене тазобедренного сустава. Однако изъятие костных тканей для этих целей должно происходить с их согласия.

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