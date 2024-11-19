В США 46-летняя женщина вышла замуж за 21-летнего лучшего друга своего сына.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Теперь супруги жалуются, что их союз критикует общество.

Мать семерых детей из Мичигана, 46-летняя Эми Спаркс, вышла замуж за лучшего друга своего сына, 21-летнего Брайса. Женщина познакомилась с будущим мужем, когда тому было 17 лет. Американка говорит, что тот первый признался ей в чувствах, но сначала она его отвергла.

Тем не менее настойчивые ухаживания молодого человека привели к тому, что в феврале 2022 года пара начала встречаться. Несмотря на счастье в отношениях, Эми и Брайс столкнулись с осуждением со стороны друзей и семьи.

"Моя семья недовольна этими отношениями. Многие в моей семье были очень расстроены. Многим потребовалось время, чтобы принять это", - отметил Брайс.

Пара все равно решила узаконить свои отношения, объяснив этот шаг своим желанием "сделать все правильно". Эми подчеркнула значимость их совместной жизни и крепкой связи, добавив, что Брайс является "мудрой старой душой", несмотря на свой возраст.