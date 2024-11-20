Мужчина проехал больше четырех тысяч километров на велосипеде ради воссоединения с женой

В Китае мужчина проехал 4,4 тысячи километров на велосипеде, чтобы доказать жене, что он ее любит.

Как передает Day.Az, об этом пишет South China Morning Post.

Чжоу, которому сейчас чуть больше 40 лет, познакомился с девушкой по имени Ли в Шанхае. Они полюбили друг друга и поженились в 2007 году. В 2013 году Чжоу и Ли развелись, но затем помирились и сыграли вторую свадьбу. После этого у пары родились сын и дочь. Однако позже муж и жена снова разошлись. "Между нами не было серьезных проблем, просто мы оба очень упрямы и действовали импульсивно, что привело к нескольким разрывам и примирениям", - объяснил Чжоу. При этом они поддерживали контакт и оба надеялись на воссоединение.

Через два года после разрыва Чжоу написал, что хочет снова быть вместе. Жена в шутку сказала, что едет в Лхасу и, если муж сможет доехать туда на велосипеде, то она подумает о его предложении. Однако Чжоу воспринял ее слова всерьез и 28 июля отправился в путь из города Нанкин во имя любви. За сто дней он преодолел больше 4,4 тысячи километров и достиг Лхасы 28 октября.

Во время своего путешествия Чжоу дважды получал тепловой удар и даже один раз был госпитализирован. Во второй раз его состояние было таким серьезным, что к нему на машине приехала жена. Однако, несмотря на то что она уговаривала его закончить путь и уже согласилась воссоединиться с ним, он настоял, чтобы доехать до Лхасы. При этом на пути в Лхасу в больницу из-за перепадов высоты попала и Ли. Чжоу добрался до нее, и после выписки они доехали до пункта назначения вместе. После прибытия они поженились в третий раз.

После свадьбы Ли с детьми отправилась в их общий дом в провинцию Цзянсу, в то время как Чжоу решил продолжить велосипедное путешествие. Он намерен поехать в Непал, а после - в Европу.