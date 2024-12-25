Физики научились использовать свет для борьбы с подделками

Исследователи из Университета Твенте обнаружили способ создавать уникальные световые узоры с использованием нанотехнологий. Это может быть использовано для проверки подлинности документов. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента ученые напечатали на 3D-принтере крошечные кубики в пять раз меньше диаметра человеческого волоса, состоящие из зеркально симметрично расположенных стержней. Когда на кубики направлялся свет, в зависимости от его поляризации (направления световых волн, которое может быть вертикальным или горизонтальным), на них появлялась либо яркая, либо темная линия.

Это явление удалось не только зафиксировать в экспериментах, но и точно описать математически с помощью специального программного обеспечения.

"Было удивительно увидеть, как наши теоретические расчеты совпали с результатами экспериментов," - отметил исследователь Пепейн Пинксе.

Технология может быть также полезна для контроля качества микрочипов. Она позволяет выявлять мельчайшие отклонения в процессе их производства на ранних стадиях, не повреждая изделия.

Открытие подчеркивает важность изучения света на уровне нанотехнологий и открывают новые перспективы для применения в различных областях.