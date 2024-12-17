В США запустили сотовую связь через спутники

Мобильный оператор T-Mobile вместе с компанией Starlink запустил сервис Direct To Cell (DTC) для передачи данных между смартфонами.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте оператора.

Компания открыла в США запись на бета-тест, в котором сможет принять участие любой абонент T-Mobile с постоплатным тарифом. В рамках тестирования пользователи смогут общаться друг с другом через спутники Starlink.

Первый бета-тест стартует в начале 2025 года. В компании отметили, что на раннем этапе DTC будет работать только с текстовыми сообщениями, а голосовую связь запустят позже. Обслуживать клиентов будут с помощью 300 спутников Starlink, находящихся на орбите.

В T-Mobile отметили, что цель проекта заключается в том, чтобы предоставить надежную сотовую связь на всей территории США. В компании указали на то, что в Соединенных Штатах порядка 500 тысяч квадратных миль не охвачено наземными вышками сотовой связи. Представители оператора подчеркнули, что их "новаторский опыт" полностью решит проблему слепых зон в стране.