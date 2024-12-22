Девушка шутки ради сдала ДНК-тест и случайно отправила за решетку свою бабушку

Жительница США сдала ДНК-тест шутки ради и случайно раскрыла тяжкое преступление, совершенное ее бабушкой в 1997 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mirror.

23-летняя Дженна Герватовски из города Ньюберри, штат Мичиган, сдала ДНК-тест после того, как получила набор для него в подарок от друзей на Рождество. Девушка отправила свой генетический материал в компанию FamilyTreeDNA. Вскоре ей позвонил человек, представившийся детективом полиции, и поинтересовался, знакомо ли ей "Дело малышки Гарнет". Оно касалось смерти новорожденной, которую нашли в 1997 году в яме около кемпинга недалеко от города.

Звонивший сказал Дженне, что ее ДНК совпала с ДНК девочки. Американка рассказала о звонке матери - Каре Герватовски. Та заявила, что это, скорее всего, уловка мошенников, потому что недавно ее тоже пытались обмануть от лица правоохранителей. После этого Дженна не стала сотрудничать с детективами. Однако через неделю ей позвонила мать и попросила срочно приехать.

Следователи по нераскрытым делам установили, что Кара была единоутробной сестрой "малышки Гарнет". Прокуратура утверждает, что Нэнси Герватовски - мать Кары и бабушка Дженны - тайно родила еще одну дочь в 1997 году. Девочка получила родовую травму, фатальные последствия которой можно было предотвратить, если бы Нэнси обратилась за медицинской помощью. Однако она этого не сделала, а потом выбросила тело в яму около кемпинга.

Кара заявила, что у нее всегда были тяжелые отношения с матерью и они не общались больше 20 лет. Дженна вообще не знала бабушку. Пожилую женщину арестовали и обвинили по тяжкой статье. Защита утверждает, что на момент родов у нее не было доступа к телефону и она не могла вызвать скорую. В суде сказали, что надеются вынести решение по делу до конца года.