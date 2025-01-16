Магнитная перезагрузка Солнца: что ожидает Землю в ближайшие годы?

Каждые 11 лет Солнце проходит через разворот магнитного поля, который знаменует собой важный этап солнечного цикла.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Space.

Последний раз подобное происходило в 2013 году.

Данный цикл солнечной активности обусловлен магнитным полем большой звезды и измеряется тем, насколько часты и интенсивны солнечные пятна, прослеживающиеся на поверхности. По оценкам специалистов, солнечный максимум, когда активность звезды достигает пика в течение одного цикла, можно наблюдать с конца 2024 года по начало 2026 года.

Однако есть еще один цикл Хейла, который длится около 22 лет, во время которых активно меняется магнитное поле Солнца, после чего оно возвращается к своему первоначальному состоянию.

"Это приведет его к аналогичной магнитной ориентации на Землю, которая также имеет свое магнитное поле, направленное на юг в Северном полушарии", - отмечает солнечный астрофизик Райан Френч.

В результате чего на Солнце вновь возникнут солнечные пятна, являющиеся областями магнитной активности на поверхности горячей звезды, которые могут вызвать солнечные вспышки и выбросы корональной массы