Геолог рассказал о зарождении нового моря

На Африканском континенте образуется новое море.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Life.ru геолог Станислав Завацки.

По его мнению, к этому ведет процесс, который начался еще до появления человечества на Земле, - Восточно-Африканский разлом. Как уточнил Завацки, данный разлом постоянно увеличивается.

"Там идет трещина, которую частично засыпают, а остальное оставляют природе, образуется овраг. Этот овраг расширяется не так быстро, чтобы можно было сказать, что скоро будет океан", - объяснил ученый. Однако через 5-10 миллионов лет образуется "если не океан, то такой пролив, как Ла-Манш, и там будет море".

Речь идет о постепенном отделении внушительной части Африканской тектонической плиты. По словам исследователя, заполнение разлома водой - это спасение для земной жизни. Дело в том, что "сухое" растрескивание коры может привести к настоящей глобальной катастрофе из-за вулканических процессов. Речь идет о массовом вымирании живых организмов.

Ранее профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд заявил, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось. Трещина длиной около 56,5 километра в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году. Однако с тех пор она расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год.

Он также сказал, что раскол континента может привести к возникновению на Земле нового континента и океана, который может стать таким же глубоким, как Атлантический. По мнению Макдональда, новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии.