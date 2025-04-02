Каменщики во Франции обнаружили клад под старинной стеной

Во Франции каменщики нашли золотые украшения под старинной стеной в департаменте Дордонь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Connexion.

Загадочный клад обнаружили члены организации Périgord Pierre Sèche, которая занимается изучением и восстановлением строений, созданных методом сухой кладки. Во время реконструкции стены в коммуне Сент-Андре-д'Алла каменщики наткнулись на тайник, в котором лежали золотые кольца, жемчужные броши и браслеты, инкрустированные бриллиантами.

"Когда восстанавливаешь такие стены, то разбираешь их до фундамента. Я сделал эту находку, когда вылез из экскаватора, которым разбирал стену", - рассказал руководитель Périgord Pierre Sèche Жан-Марк Аудит.

Ценности лежали среди корней старого дерева, проросших под стену. В данный момент мэрия Сент-Андре-д'Алла пытается выяснить историю найденных украшений.