Создан бюджетный очиститель воздуха, не уступающий дорогостоящим фильтрам

Международная команда ученых разработала недорогой и долговечный очиститель воздуха, который по эффективности не уступает дорогим фильтрам. Он помогает защититься от загрязнений, вызванных лесными пожарами, и может снижать риск распространения воздушно-капельных инфекций. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

HEPA-фильтры (от англ. High Efficiency Particulate Air) - это высокоэффективные воздушные фильтры, способные задерживать до 99,97% частиц размером от 0,3 микрометра. Они используются для очистки воздуха от пыли, пыльцы, плесени, бактерий и других загрязнителей.

В новом исследовании ученые разработали бюджетную альтернативу HEPA-фильтрам - Corsi-Rosenthal (CR) Box. Она состоит из четырех стандартных фильтров HVAC, которые обычно применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, картонного основания и вентилятора. Такая конструкция позволяет очищать воздух за значительно меньшую стоимость.

Ученые протестировали систему в четырех зданиях, где устройства работали 2500 часов. Оказалось, что самодельные фильтры очищают воздух не хуже HEPA и особенно эффективны против частиц размером от 1 до 3 микрометров, включая пыль и пыльцу.

Дополнительно исследователи проверили, как CR Box влияет на распространение аэрозолей при разговоре и чихании. При размещении в 90-120 см от источника аэрозольное облако рассеивалось за считанные секунды.

В будущем авторы планируют усовершенствовать конструкцию, сделав вентиляторы тише и добавив фильтры для удаления формальдегида и озона.