Найден источник зарождения жизни в глубоком космосе

Международная группа ученых из Франции и США доказала, что фундаментальные биохимические процессы жизни могли возникнуть в ледяных глубинах космоса задолго до рождения Земли. Открытие, меняющее представление о происхождении живых организмов, опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда Института химии Ниццы (CNRS) и Гавайского университета в Маноа воссоздала в лаборатории условия межзвездного пространства. Используя комбинацию инфракрасной спектроскопии и хроматографии, специалисты обнаружили полный набор органических молекул цикла Кребса - центрального метаболического процесса всех живых клеток.

Оказалось, что эти соединения формируются на ледяных наночастицах под воздействием космического излучения в регионах активного звездообразования.

Цикл Кребса, открытый в эксперименте, обеспечивает энергией все живые клетки, лежит в основе механизмов дыхания и связывает простые органические молекулы со сложными биохимическими механизмами.

"По сути, мы дышим благодаря химическим процессам, начавшимся на частицах межзвездной пыли миллиарды лет назад", - объяснили ученые.

По словам специалистов, их открытие предлагает новую парадигму поиска жизни во Вселенной, включая методику идентификации потенциально обитаемых зон космоса. Оно также свидетельствует в пользу теории космического происхождения земной жизни.