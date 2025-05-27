В российском регионе заметили египетскую цаплю

Египетская краснокнижная цапля прогулялась по заброшенному участку на Курильских островах.

Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Жители Итурупа запечатлели на камеры редкую птицу. На размещенных кадрах видно, что она прогулялась и обследовала территорию российского региона. Заметив снимающих ее людей, цапля быстро улетела.

По словам очевидцев, они увидели ее на острове впервые.

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