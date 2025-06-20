Найдено «недостающее звено» черных дыр

Группа исследователей под руководством астрофизика Каранa Джани из Университета Вандербильта в США обнаружила в данных обсерваторий LIGO и Virgo слияния, в которых участвовали черные дыры массой от 100 до 300 солнц. Это делает их самыми тяжелыми из всех зафиксированных такими методами. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Черные дыры бывают трех типов: маленькие (весом в несколько десятков солнечных масс), гигантские (в миллионы и миллиарды раз тяжелее Солнца) и загадочные промежуточные, о которых почти ничего не известно. Последние десятилетия ученые называли их "недостающим звеном" - они должны существовать, но обнаружить их было крайне сложно.

"Черные дыры - это как окаменелости во Вселенной. Они хранят информацию о ее прошлом", - отметил Джани. - "Мы наконец видим целую новую популяцию черных дыр, возможно, связанных с первыми звездами, которые появились после Большого взрыва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Но как появляются эти промежуточные черные дыры - пока остается загадкой. Дело в том, что земные обсерватории "ловят" только последний миг столкновения. Поэтому ученые обратились к будущей космической миссии LISA, которую запускают в конце 2030-х годов. Этот прибор будет находиться в космосе и сможет "слушать" гораздо более слабые и длительные гравитационные волны - за несколько лет до слияния черных дыр.

Еще одно направление исследований - разработка систем искусственного интеллекта, которые помогают отличать настоящие сигналы от шума в данных. Благодаря таким технологиям можно быть уверенными, что мы действительно регистрируем реальные события, а не случайные помехи.

В будущем команда планирует искать такие черные дыры даже с поверхности Луны. На Луне нет атмосферы и "земных" шумов, так что можно "слышать" гравитационные волны еще более точно. Джани также участвует в программе NASA по выбору научных целей будущих экспедиций на Луну - в том числе связанных с физикой и астрономией.

"Это исторический момент: мы не просто изучаем черные дыры, но соединяем космическую науку с новой эпохой лунных исследований", - добавил он. - "Наши студенты будут делать открытия прямо с Луны. Это будущее начинается уже сейчас".