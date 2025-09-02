Ученые создали сверхэффективный усилитель для квантовых компьютеров

Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции разработали инновационный микроволновый усилитель, способный усиливать сигналы от кубитов - квантовых битов, - при этом потребляя в 10 раз меньше энергии, чем существующие аналоги. Это открытие может стать ключевым шагом к созданию более мощных и масштабируемых квантовых компьютеров. Работа опубликована в журнале IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (IEE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кубиты, в отличие от обычных битов, могут одновременно находиться в состояниях 0 и 1 - это свойство называется суперпозицией. Именно оно позволяет квантовым компьютерам обрабатывать огромное количество данных параллельно. Но сами кубиты - крайне чувствительные структуры: любое внешнее воздействие, включая тепло, может разрушить их квантовое состояние (это называется декогеренцией).

Чтобы считать информацию с кубитов, требуются очень чувствительные усилители. Но они же - основной источник тепла в системе. Поэтому снижение энергопотребления при сохранении чувствительности - важнейшая задача.

Новое устройство, созданное шведскими учеными, работает не постоянно, а включается только тогда, когда нужно считать информацию с кубита. Благодаря такому "импульсному режиму" нагрев уменьшается, а сам квантовый компьютер работает стабильнее.

При этом усилитель срабатывает всего за 35 наносекунд, что делает его идеальным для чтения быстрых квантовых импульсов. Это стало возможным благодаря применению генетического программирования, с помощью которого исследователи создали алгоритм "умного" включения усилителя.

По словам исследователей, нового усилителя будет достаточно даже при работе с большими квантовыми системами, где количество кубитов достигает сотен и тысяч. Так разработка может сыграть важную роль в дальнейшем развитии квантовых технологий.