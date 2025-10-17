Ученые создали ткань, превращающую тепло человека в электричество

Китайские ученые изобрели эластичный материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электричество. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Материал называется "термоэлектрическая резина" и представляет собой гибридную структуру, объединяющую полупроводниковые полимеры с эластичной резиной.

В будущем ученые планируют встраивать материал в "умную" одежду, которая сможет питать смартфон в кармане и регулировать температуру тела владельца. Другие потенциальные области применения включают медицинские датчики, не требующие внешних батарей.

Кроме того, в материал можно интегрировать датчики для изменения температуры, контроля давления, химического состава и других свойств.

Инженеры также предлагают создать умные маски для лица, которые будут отслеживать температуру и частоту дыхания, чтобы можно было своевременно выявлять вирусы, рак легких и другие состояния.