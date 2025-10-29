Впервые зафиксировано «ускоренное старение» умирающей звезды

Астрономы из Манчестерского университета и Гонконгского университета впервые показали, как на протяжении ста с лишним лет менялась планетарная туманность IC418, известная как "Спирограф". Она находится в созвездии Зайца и образовалась из красного гиганта, сбросившего оболочку на финальной стадии эволюции. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

IC418 была открыта в 1891 году Уильяминой Флеминг. С тех пор ее не раз наблюдали с помощью телескопов разных эпох - от первых спектроскопов конца XIX века до телескопа "Хаббл". Это позволило авторам исследования составить уникальную хронологию изменений объекта.

Ключевым результатом стало то, что температура центральной звезды выросла на 3000 °C за чуть более века - примерно на 1000 °C каждые 40 лет. Для сравнения: Солнцу понадобились десятки миллионов лет, чтобы пройти аналогичный этап нагрева на стадии формирования.

"Мы видим, что эта звезда нагревается гораздо быстрее, чем предсказывают модели эволюции, - отметил Альберт Зейлстра из Манчестерского университета. - Это ставит под сомнение наше понимание того, как формируются звезды".

Туманность IC418 богата углеродом. Именно такие объекты, по словам ученых, являются основным источником углерода во Вселенной - элемента, без которого невозможно существование органической жизни. По расчетам исследователей, предшественник туманности имел массу всего на 40% больше солнечной, что ниже, чем ожидалось в рамках современных моделей.

Данные с первых спектроскопов конца XIX века, а также стеклянные фотопластинки, по словам ученых, содержат массу информации, которая сегодня может привести к новым открытиям.