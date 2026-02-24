Стало известно, когда пройдет парад планет

В конце февраля на небе можно будет наблюдать парад планет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"28 февраля мы увидим на вечернем небе не одну, не две, а целых шесть планет. Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер появятся вскоре после захода солнца", - говорится в сообщении.

В НАСА уточнили, что при благоприятных погодных условиях невооруженным глазом будут видны только четыре планеты - Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. При этом для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются оптические приборы, отметили в агентстве.