Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

Женщину из США, которая ушла в магазин 24 года назад и исчезла, нашли живой. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мишель Хандли Смит считалась пропавшей без вести 24 года. 38-летняя женщина отправилась за рождественскими покупками в декабре 2001 года и не вернулась. Ее муж, оставшийся один с тремя детьми, обратился в полицию. Ее поисками занимались ФБР и множество местных служб, но безуспешно.

В начале 2026 года детективы округа Рокингем получили новую информацию о Смит и смогли установить ее местонахождение. По словам властей, 62-летняя американка жива и здорова. Где именно она находилась все это время, полиция не раскрывает, однако семья уже уведомлена. В ведомстве подчеркнули, что никаких обвинений выдвигать не планируется, а подробности ее исчезновения и причины, по которым женщина не выходила на связь более двух десятилетий, пока не разглашаются.

Дочь пропавшей, которая вела страницу в соцсетях, посвященную поискам матери, призналась, что испытывает противоречивые эмоции. "Я в восторге, я в ярости, у меня разбито сердце. Буду ли я строить отношения с мамой? Честно, я не знаю", - написала она. При этом она добавила, что, вопреки домыслам интернет-детективов, ее отец не был причастен к исчезновению. "Их брак переживал трудности, как и многие другие, но мама ушла не только из-за этого", - сказала она.