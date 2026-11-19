Короткое и неожиданное проявление внимания со стороны незнакомого или едва знакомого человека может помочь уменьшить ощущение одиночества. Несколько секунд общения способны дать человеку почувствовать, что его заметили и приняли как часть окружающей среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такой эффект описал социолог Университета Джорджии Джозеф Херманович в статье для Theory and Society.

Ученый называет такие ситуации "мимолетным взаимодействием". Это может быть приветствие, улыбка, короткий вопрос или поддержка в нужный момент. Важна не сама вежливость, а то, что контакт оказывается неожиданным, теплым и взаимным.

Психологический эффект, по мнению Хермановича, связан с ощущением собственной значимости и принадлежности. Даже непродолжительный контакт может на несколько мгновений изменить восприятие окружающих: вместо безразличной толпы человек видит людей, которые его замечают и реагируют на него.

Особенно важным это может быть при попадании в новую социальную среду - например, в университет или на новую работу. Херманович приводит в пример студентов, которые бросают колледж: в его более раннем исследовании некоторые из них говорили, что проявления внимания со стороны окружающих могли бы усилить их чувство принадлежности к университету.

"При этом автоматическое "здравствуйте" или формальный кивок не обязательно дают такой эффект. Более того, попытка проявить внимание иногда может быть воспринята негативно, если человек неправильно понял намерения собеседника", - уточнил ученый.

Исследователь подчеркивает, что его работа носит теоретический характер и не доказывает, что короткие контакты напрямую избавляют от одиночества. Однако, по его мнению, именно из таких небольших эпизодов может складываться ощущение связи с окружающими.