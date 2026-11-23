https://news.day.az/unusual/1876530.html Робот Sergey покоряет соцсети необычным способом выноса мусора - ВИДЕО Процесс выноса мусора роботом под именем Sergey расходится по мировым соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, Tau Robotics ранее запустила подписочный сервис.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Робот Sergey покоряет соцсети необычным способом выноса мусора - ВИДЕО
Процесс выноса мусора роботом под именем Sergey расходится по мировым соцсетям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, Tau Robotics ранее запустила подписочный сервис. Пользователи в комментариях отмечают, что данное видео наглядно показывает, что $240 в месяц за еженедельную уборку намного выгоднее, чем стандартные $30 в час.
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