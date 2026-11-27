Зубы из двух пещер на юге Китая выдали одновременное присутствие двух разных древних людей: денисовцев и загадочной ветви, которую пока не удается отнести ни к одному известному виду. Находки изучила команда палеогенетика Фу Цяомэй из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Nature.

Четыре изолированных зуба обнаружили в пещерах Чуаньшаньдун и Лунчуаньдун на юге страны. Анализ показал, что пара зубов из Чуаньшаньдуна насчитывает не менее 100,8 тысячи лет, а находки из Лунчуаньдуна датируются интервалом от 104,5 до 42,6 тысячи лет. Древняя ДНК в жарком влажном климате не сохраняется, поэтому исследователи обратились к палеопротеомике - анализу древних белков зубной эмали. Он заодно показал, что все зубы принадлежали мужчинам.

Зубы из Лунчуаньдуна и по строению, и по белковым вариантам совпали с денисовцами - таинственными древними людьми, известными прежде по находкам в Сибири и на Тибетском нагорье. Коренной зуб оказался почти двойником образца из Денисовой пещеры на Алтае. Это первые достоверные следы древних людей, не относящихся к Homo sapiens, в субтропиках по соседству с Юго-Восточной Азией.

Главную интригу, по мнению ученых, представляют зубы из Чуаньшаньдуна. Один из белковых вариантов их владельцев унаследован от общих предков людей и человекообразных обезьян и встречается у испанского Homo antecessor. Другой характерен для восточноазиатских популяций человека прямоходящего. Строение зубов сочетает древние и прогрессивные черты и не совпадает ни с денисовцами, ни с неандертальцами, ни с человеком разумным. Авторы говорят о "неразрешенном" архаичном Homo: возможно, это примитивная ветвь, уцелевшая в природном убежище на юге Китая.

"Денисовцы были распространены от Сибири, северного Китая и Тибетского нагорья до Тайваньского пролива, субтропического юга Китая и тропического Лаоса, что указывает на их приспособляемость к разным средам - от холодных засушливых нагорий до жарких влажных низменностей", - пишут исследователи.

Для науки денисовцы существуют лишь с 2010 года, когда их описали по ДНК из пальцевой косточки в Денисовой пещере на Алтае. С тех пор их следы находят по всей Азии, а их гены живут в современных людях: они помогают тибетцам выживать в разреженном воздухе высокогорий и составляют около пяти процентов генома папуасов и меланезийцев. Возле зубов не нашли ни орудий, ни следов быта, поэтому как жили обе группы и встречались ли они между собой, еще предстоит узнать.