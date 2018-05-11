Скончалась старейшая американка - ФОТО

Старейшая жительница США Делфин Гибсон скончалась в возрасте 114 лет, сообщил губернатор штата Пенсильвания Том Волф.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, с 2004 года долгожительница проживала в центре ухода за престарелыми в пенсильванском городе Хантингдоне.

"Я глубоко опечален известиями о смерти Делфин Гибсон, старейшей из всех граждан США. Она прожила в Пенсильвании более 90 лет. Нам будет ее не хватать", - написал губернатор в Twitter.

Гибсон, родившаяся 17 августа 1903 года, стала самым старым живым человеком в Америке с момента смерти Адели Данлап в феврале 2017 года.

Теперь, согласно верифицированному списку долгожителей, составленному исследователями-геронтологами, звание старейшего жителя США перешло к 113-летней Лесси Браун.

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