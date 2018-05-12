Легендарный французский режиссер призвал всех быть добрее по отношению к России

Легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар призвал всех быть добрее по отношению к России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В этом году Годар, который не раз представлял свои картины на Каннском фестивале и был одним из лидеров протеста в 1968 году, из-за которого смотр не состоялся, презентует в основном конкурсе фильм "Образ и речь". Лента состоит из фрагментов разных картин мирового кинематографа, в том числе и российского.

"Россия - это страна, в которой произошли две мировых революции. Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком, и я заинтересован в других вещах", - сказал Годар, отвечая на вопрос, почему в его новом фильме много вставок из российских картин.

Он отметил, что в своем предыдущем фильме "Прощай, речь" обращает внимание на то, что Россию постоянно пытаются причислить или к Европе, или к Азии, но в тот день, когда это случится, она перестанет существовать.

"В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России", - добавил режиссер.

Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook