В Англии найдены следы особо жестоких убийств древних людей

Британские археологи обнаружили тела двух человек с ампутированными ногами, живших в эпоху поздней античности, на месте строительства автодороги между Кембриджем и Хантингтоном. Кости ног, которые были отрезаны на уровне колена, были погребены рядом со скелетами с разбитыми черепами, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Останки, похороненные в гравийной яме, находились под прямым углом друг к другу, однако ученые не знают, были ли тела мужчин просто оставлены так после убийства, или же им придали такое положение уже после смерти.

Исследователи полагают, что ноги людей были отрезаны при жизни, чтобы помешать им сбежать, или же ампутация была видом наказания. Еще одно тело было обнаружено в 50 метрах от ямы, в древнем римском колодце, и представляло собой лишенный конечностей торс.

По словам археологов, в этом месте римляне устроили временный лагерь, направляясь на север, к Валу Адриана - оборонительному укреплению длиной 117 километров, предназначенному для защиты от набегов шотландских и других кельтских племен. Найденные остатки 40 керамических печей и следы интенсивного земледелия указывают на то, что лагерь был пунктом снабжения римских солдат, где использовался рабский труд.

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