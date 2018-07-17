На полях Англии появились следы неизвестной цивилизации

На английских полях появились неизвестные следы древней цивилизации и археологи ломают головы, пытаясь понять откуда они взялись. Необычная находка была сделана только благодаря небывалой жаре: трава, росшая над руинами выросла иначе, чем на окружающей местности, передает Day.Az со ссылкой на DON'T PANIC.

Вообще-то, сначала ученые решили, что на полях вновь балуется какой-то фермер - уж больно новые находки похожи на знаменитые "инопланетные" круги на полях. Но вскоре выяснилось, что отметины и в самом деле указывают на останки фундамента особняков, крепостей и замков, некоторые из которых относятся даже к первобытной эпохе и Железному веку.

Механизм образования таких следов довольно необычен. Из-за жары растения засыхают полностью, если они выросли прямо над древним фундаментом - он мешает накапливаться влаге в почве. Или же вода, напротив, скапливается в искусственных канавах - в этом случае травы вырастает больше и она гуще. Так или иначе, заметить различие удается только при долгих периодах засухи.

Последний раз аналогичная засуха стояла в Великобритании в 1976 году. Тогда тоже было сделано несколько крупных археологических открытий: ученые надеются, что и этот год будет не менее продуктивным.

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