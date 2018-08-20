В Чечне совершен ряд нападений на полицейских, есть погибший и раненые - ВИДЕО

В Чечне в понедельник совершено несколько нападений на полицейских, один сотрудник погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщили РИА Новости представители местных правоохранительных органов, передает Day.Az.

Первый инцидент произошел около десяти утра в Шали. Как сообщило МВД Чечни, двое неизвестных с ножами попытались проникнуть в районный отдел полиции, но были уничтожены. При этом двое полицейских получили ранения. В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал, что ранения получила еще и женщина из гражданских.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что к северу от Шали, в селе Мескер-Юрт, неизвестный при нападении на сотрудников ДПС взорвал себя. "Раненых нет", - сообщил источник.

В Грозном на пересечении улиц Первомайская и Исаева была слышна стрельба. По данным источника, в результате один сотрудник полиции убит. Сколько было нападавших и удалось ли их задержать или уничтожить, пока неизвестно.

Кроме того, в Грозном близ гипермаркета "Лента", на пересечении улиц Ханкальская и Иоанисиани Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, последовал взрыв, а автомобиль наехал на сотрудника полиции.

"Точные обстоятельства уточняются. Полицейский сейчас госпитализирован", - сказал источник.

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