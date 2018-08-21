Полицейские ликвидировали напавшего на них преступника в Чечне - ВИДЕО

Следственный комитет РФ распространил видео с места нападения на сотрудников полиции в Чеченской Республике, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах записи, опубликованной следователями, видно тело ликвидированного преступника, который напал на правоохранителей.

В сообщении пресс-службы говорится, что по факту происшествия было возбуждено три уголовных дела. Нападения происходили в трех местах. Около 10:30 преступники с ножами напали на полицейских около Шалинского ОВД. Двое блюстителей закона были ранены.

В селе Мескер-Юрт подорвался молодой человек с рюкзаком. Он погиб, но никто из полицейских или гражданских не пострадал. А на въезде в Грозный водитель совершил наезд на сотрудников ГИБДД. Полицейские были вынуждены применить оружие.

"В результате пресечения полицейскими противоправных действий нападавших злоумышленники были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

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