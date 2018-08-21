Представлен новый автомат «Калашникова» АК-308 - ВИДЕО

Концерн "Калашников" представил на форуме "Армия-2018" новый АК-308. Ролик с демонстрацией опытного образца опубликован на сайте "Калашников медиа".

Автомат использует боеприпас калибра 7,62 миллиметра и имеет вместимость магазина 20 патронов. Он выполнен на базе АК-103 с элементами конструкции АК-12. На данный момент его готовят к предварительным испытаниям. Вес АК-308 составляет 4,3 килограмма, общая длина - 880-940 миллиметров, а длина ствола - 415 миллиметров. Также он оснащен диоптрическим прицелом и складным четырехпозиционным регулируемым прикладом. Возможна установка штык-ножа, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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