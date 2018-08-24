Полицейский вертолет потерпел крушение через несколько секунд после взлета - ВИДЕО

В сети появилось видео инцидента, произошедшего 16 августа в учебном центре американского города Литл-Рок, штат Арканзас. На кадрах видно, как полицейский вертолёт потерпел крушение сразу после того, как оторвался от земли. В результате происшествия пилот получил серьёзную травму головы. Сообщается, что полёт проводился в тестовом режиме. По словам экспертов, причиной крушения стали сильные порывы ветра, передает Day.Az со ссылкой наc russian.rt.com.

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