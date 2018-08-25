Боксер сдался без единого удара и захотел уважения - ВИДЕО

25 августа 2018 12:32

Американский тяжеловес Кертис Харпер не стал боксировать с нигерийцем Эфе Аджагбой и покинул ринг сразу после начала их боя. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте SportsCenter.

Как позже уточнил журналист Джордан Харди в своем Twitter, Харпер своим жестом попытался оставить послание организаторам боя. Американец почувствовал неуважение в свой адрес из-за недостаточного размера гонорара за бой с нигерийским боксером, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Таким образом, Аджагба остается непобедимым в тяжелом весе. На счету нигерийца уже шестая победа к ряду и ни одного поражения.

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Нажмите на видео для просмотра:
Боксер сдался без единого удара и захотел уважения 

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