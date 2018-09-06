Падение вертолета в Киеве попало на камеры - ВИДЕО

6 сентября 2018 15:00

В Сети опубликовано видео падения вертолета в Киеве.

На этих кадрах запечатлено, как вертолет относит в воздухе в разные стороны, после чего он падает и скрывается за деревьями, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, инцидент произошел на Трухановском острове. В результате падения вертолета пострадали два человека. Согласно предварительной информации, вертолет принадлежал частной фирме. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Нажмите на видео для просмотра:
Падение вертолета в Киеве попало на камеры

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