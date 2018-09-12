В Швейцарии разбился легкомоторный самолёт - ВИДЕО

В горах Швейцарии упал и загорелся легкомоторный самолёт, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает местное издание 20min.

Инцидент произошёл на вершине Валь Бедретто перевала Нуфенен со стороны Тусина. Дорога, на которую упал самолёт, будет перекрыта как минимум в течение среды, 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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