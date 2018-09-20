Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Ватикане - ВИДЕО
20 сентября 2018 12:01 407
В Ватикане на улице недалеко от площади Святого Петра автомобиль врезался в группу пешеходов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
По информации газеты La Repubblica, в результате аварии пострадали пятеро членов семьи из Польши, в том числе трое детей. Пострадавших госпитализировали.
Одной из причин могла стать мокрая дорога, на которой водитель потерял управление своим автомобилем. С места аварии нарушитель скрыться не пытался. Он помогал оказывать первую помощь.
Версия теракта не рассматривается.
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