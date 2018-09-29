В Италии на дорогу пролились 30 тысяч литров просекко
29 сентября 2018 15:52 223
На винзаводе в Италии произошел взрыв, в результате которого на дорогу вылились 30 тысяч литров просекко. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, инцидент произошел на заводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето).
Предполагается, что инцидент произошел из-за ошибки персонала винзавода.
Как стало известно, в результате взрыва цистерн для ферментации сусла вино растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны завода.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!