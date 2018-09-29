В Италии на дорогу пролились 30 тысяч литров просекко

29 сентября 2018 15:52

На винзаводе в Италии произошел взрыв, в результате которого на дорогу вылились 30 тысяч литров просекко. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, инцидент произошел на заводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето).

Предполагается, что инцидент произошел из-за ошибки персонала винзавода. 

Как стало известно, в результате взрыва цистерн для ферментации сусла вино растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны завода.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az