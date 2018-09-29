Массовое отравление алкоголем в Иране: десятки погибших, сотни пострадавших

29 сентября 2018 19:47

По меньшей мере 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране, где употребление алкоголя запрещено законом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство ISNA со ссылкой на службу спасения.

По данным агентства, отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

"Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", - сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, слова которого приводит агентство.

Руководитель скорой помощи отметил, что 217 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.

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