Гонщик перевернул на крышу Lamborghini Gallardo на трассе - ВИДЕО

Зритель зрелищной автогонки, организованной в швейцарских Альпах запечатлел момент дорогостоящей автокатастрофы, когда водитель чёрной Lamborghini Gallardo, стоимостью более 200000 евро, перевернул роскошное транспортное средство на крышу.

Водитель спорткара не справился с управлением мощной машины и, проходя поворот на горной дороге, оказался в кювете. Lamborghini Gallardo перевернулась на крышу, под крики ошеломлённых случайных свидетелей дорожного происшествияу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Дальнейшая судьба виновника инцидента не уточняется.

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