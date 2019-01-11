Мужчине отрубило голову винтом вертолета - ВИДЕО

Мужчине отрубило голову винтом вертолета в американском штате Флорида, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на офис шерифа, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Инцидент произошел накануне в округе Эрнандо. Как пояснил коллега погибшего, они собирались запустить двигатель вертолета с помощью передвижного аккумулятора, но машина по неизвестной причине дернулась и упала. В этот момент "лопасти основного винта ударили мужчину, обслуживающего вертолет, по голове".

Он погиб на месте. Обстоятельства инцидента расследуются.

"Очевидно, смерть немного необычная... И мы хотим убедиться, что у нас есть все ответы", - заявил шериф Аль Ниенуис.

Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года.

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