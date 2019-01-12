В центре Парижа прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
14:13
В результате взрыва в центре Парижа пострадали около 20 человек. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
ЧП произошло около девяти утра по местному времени на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль.
По данным СМИ, на месте взрыва вспыхнул пожар в пекарне, расположенной на первом этаже, а в соседних зданиях выбило стекла.
Источники отметили, что взрыв не связан с протестными акциями "желтых жилетов", которые должны пройти сегодня в городе.
Полиция советует населению держаться вдали от центрального денвятого округа и освободить места для автомобилей скорой помощи.
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12:52
В центре Парижа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. Загорелась булочная, есть пострадавшие, передает телеканал.
На место ЧП прибыли спасательные службы.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.
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