В центре Парижа прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

14:13

В результате взрыва в центре Парижа пострадали около 20 человек. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло около девяти утра по местному времени на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль.

По данным СМИ, на месте взрыва вспыхнул пожар в пекарне, расположенной на первом этаже, а в соседних зданиях выбило стекла.

Источники отметили, что взрыв не связан с протестными акциями "желтых жилетов", которые должны пройти сегодня в городе.

Полиция советует населению держаться вдали от центрального денвятого округа и освободить места для автомобилей скорой помощи.