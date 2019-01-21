Смертник атаковал американский конвой в Сирии, есть погибшие
21 января 2019 18:34 185
На севере Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате нападения в провинции Хасака погибли по меньшей мере пять человек. По данным AFP, все жертвы - бойцы альянса сил вооруженной сирийской оппозиции "Демократические силы Сирии" (ДСС) - союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США. Ранения также получили двое американцев.
Как пишет агентство, атаку совершил смертник на заминированном автомобиле. Погиб ли сам нападавший, не уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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