Смертник атаковал американский конвой в Сирии, есть погибшие

21 января 2019 18:34

На севере Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате нападения в провинции Хасака погибли по меньшей мере пять человек. По данным AFP, все жертвы - бойцы альянса сил вооруженной сирийской оппозиции "Демократические силы Сирии" (ДСС) - союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США. Ранения также получили двое американцев.

Как пишет агентство, атаку совершил смертник на заминированном автомобиле. Погиб ли сам нападавший, не уточняется.

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