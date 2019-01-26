Самолет и вертолет столкнулись в итальянских Альпах - ВИДЕО

26 января 2019 13:12

В Италии туристический самолет столкнулся с вертолетом. В результате трагедии погибли пять человек. Еще двое - пострадали.

Инцидент произошел на севере страны, в области Валле д'Аоста. Воздушные судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, рассказали в пресс-службе местной горноспасательной службы.

Имена погибших не раскрываются. Среди пострадавших значатся один гражданин Франции и один гражданин Швейцарии. Их эвакуировали на вертолете для оказания медицинской помощи.

По предварительной информации, вертолет принадлежит частной компании, которая занимается организацией горнолыжных спусков.

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Самолет и вертолет столкнулись в итальянских Альпах

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