Президент Германии не может улететь из Эфиопии из-за поломки самолета

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может вовремя вернуться в Берлин из рабочей поездки в Эфиопию из-за очередного дефекта правительственного самолета. Об этом сообщил таблоид Bild, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Над устранением технической проблемы с Airbus A340 "Theodor Heuss" усиленно работают, сообщили в столице Эфиопии Аддис-Абебе.



Изначально вылет в Берлин был запланирован на 12.50. Как сообщили в канцелярии президента, дефект связан с "проблемой с нагнетаемым воздухом". Он может быть устранен в аэропорту Аддис-Абебы.

Пока делегация из 55 человек, сопровождающая Штайнмайера в поездке, остается в отеле.

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