Самая пожилая россиянка умерла в Чечне - ВИДЕО
В Чечне скончалась старейшая жительница России Коку Истамбулова, которой в этом году исполнилось 130 лет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Женщина не была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса (скончавшаяся недавно в Кабардино-Балкарии в возрасте 128 лет Нану Шаова считалась рекордсменкой), однако в Пенсионном фонде подтвердили данные о ее возрасте. Также у женщины имелся паспорт, в котором был указан год рождения, дата отсутствовала.
Внук женщины сообщил, что перед смертью старушка ни на что не жаловалась, шутила и общалась с родственниками.
"Потом ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди", - рассказал родственник.
Прибывший врач сделал уколы, однако спасти пациентку не удалось, она скончалась.
"Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах", - рассказал внук.
Известно, что в последнее время женщина ослепла, с трудом передвигалась. Однако сообщается, что она сохранила память и могла вспомнить события дореволюционных времен.
Коку Истамбулова пережила своих детей, у нее пять внуков и 16 правнуков.
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