Наша галактика оказалась не такой, как мы ее представляли - ВИДЕО

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) и Китайской академии наук составили новую трехмерную карту Млечного пути, которая показывает, что диск Галактики изогнут по краям и медленно "вибрирует", сообщает Naked Science.

Раньше исследователи считали, что спиральные галактики, к которым относится и Млечный путь, являются абсолютно ровными, как, например, Туманность Андромеды.

На этот раз астрономы внимательно изучили данные о молодых пульсирующих звездах, полученные с помощью инфракрасного телескопа. Выяснилось, что наши соседи по галактике в 20 раз массивнее и в 100 тысяч раз ярче Солнца, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Их расположение в системе и позволило доказать, что Млечный путь искривлен - как латинская буква S. Ученые заверили, что это явление хоть и редкое, но далеко не уникальное. В видимой Вселенной существует как минимум 12 известных нам галактик с похожей структурой.

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