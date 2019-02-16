Вертолет с туристами упал в Аргентине - ВИДЕО

В Аргентине вертолет с двумя туристами и пилотом потерпел крушение, сообщает The DailyStar.

Кадры падения попали на видео. На кадрах видно, как небольшой вертолет в какой-то момент теряет управление, однако пилот удерживает вертолет до какого-то времени. Но в результате он падает на землю, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Лопасти вертолета задевают землю и ломаются.

Отмечается, что вертолет перевозил двух американских туристов. Во время полета пилот обнаружил неполадки и решил совершить экстренную посадку, которая закончилась неудачно.

Никто серьезно не пострадал.

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